Зеленський підписав закон про посилення соцзахисту військових та поліцейських

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших категорій осіб.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Mind.ua

Закон передбачає виплати грошових компенсацій військовим, рятувальникам та поліцейським за невикористані дні відпустки. У разі загибелі чи смерті кошти виплачуватимуть родині.

Документ також вдосконалює систему разової допомоги при звільненні зі служби. Зокрема, військовослужбовцям, крім строкової та військової служби за призовом осіб офіцерського складу, виплачуватимуть 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожен рік служби. Така норма передбачена для військових, які звільняються зі служби за станом здоров’я.

Крім того, передбачається 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожен рік служби (за умови 10 років вислуги) для осіб, які звільнятимуться після закінчення контракту, за віком, через сімейні обставини та з інших поважних причин.

Надається 25 відсотків місячного забезпечення за рік служби (за умови 10 років) вислуги – для військових, які звільнятимуться за власним бажанням, через сімейні обставини або з інших поважних причин у мирний час.