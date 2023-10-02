В Україні випускатимуть чеські штурмові гвинтівки CZ Bren

В Україні за ліцензією випускатимуть чеські штурмові гвинтівки CZ BREN 2, які були розроблені в 2011 році.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

Стверджується, що в Україні чеська гвинтівка називатиметься “Січ”. Чи відрізнятиметься вона від стандартної чеської гвинтівки CZ Bren – не відомо. Якщо вона й буде відрізнятися, то нічим принциповим.

Штурмову гвинтівку CZ BREN 2 розробила чеська компанія Ceska Zbrojovka. Її калібр складає 7,62 мм. Але є також версія CZ 805, яка має калібр 5,56 мм. Це стандарт НАТО. Тобто CZ BREN – це модульна штурмова гвинтівка. Її можна адаптувати під два калібри.

Зовні CZ BREN 2 нагадує бельгійську штурмову гвинтівку FN SCAR-L калібру 5,56 мм. Обидві ці гвинтівки використовують автоматику на газовідвідной схемі з коротким ходом поршня.