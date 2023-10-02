Українські пілоти почали навчатися літати на авіатренажерах F-16 — Ігнат

В Україні готують нові групи військових пілотів для управління американськими винищувачами F-16. Деякі льотчики вже проходять тренування на спеціалізованих тренажерах цього типу літака.

Як передає Amazing Ukraine, про це в етері телемарафону сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Нові групи, безумовно, формуються. Тут льотчики виконують домашнє завдання з вивчення мови і адаптуються до F-16 за допомогою симуляторів – ви вже бачили.

Те, що відбувається там (за кордоном) – це інформація непублічна, не хочуть партнери особливо про це говорити, просто роблять свою роботу. А наші пілоти навчаються.

Тож літають уже і на авіаційних тренажерах – це не симулятор, це вже фактично повноцінний літак: кабіна, яка рухається, яка повністю повторює кабіну F-16. Наступний етап – відповідно, польоти з інструктором уже в справжніх літаках».