Фільм «Королі репу» з 2 жовтня доступний для перегляду на медіасервісі MEGOGO

Фільм “Королі репу” розповідає історію дорослішання, змішану з кримінальними пригодами та першими почуттями. Він сповнений національного колориту, особливої локальної атмосфери і сучасної української музики.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба компанії.

Головні персонажі, Казан і Арахіс, проживають у звичайному українському селі та мають спільну незвичайну мрію – стати відомими реп-виконавцями, аналогічно американському артисту Lil Peep з тату на всьому тілі, оверсайз сорочкою та кепкою. У селі існує молодіжний клуб, де вони проводять час, а також Свєта, в яку закохався Казан.

Свєта працює в придорожній крамниці, яка починає привертати увагу турецьких гастербайтерів з будівництва поблизу.

Щоб здобути Свєту, Казан вирішує заробити гроші і вступає у спільноту нових “друзів”, які виявляються бандитами. Далі розвиток подій в фільмі набуває стрімкого ходу.

Цей проект також був відзначений Держкіно і отримав державне фінансування. Бюджет стрічки склав понад 26 мільйонів гривень.

Фільм “Королі репу” написаний Олексієм Комаровським, Романом Магруком та Мирославом Латиком, останній з яких також став режисером цієї захоплюючої історії.

Фільм вже доступний на MEGOGO з 2-го жовтня за цим посиланням.