Кабмін виділив Держспецзв’язку 3,1 млрд грн на закупівлю військової техніки та обладнання

Кабінет Міністрів України виділив Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації 3,1 млрд грн на закупівлю військової техніки та обладнання.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з розпорядженням №876 від 29 вересня, уряд виділив Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 3 089,33 млн грн на закупівлю військової техніки та обладнання, іншого військового майна для здійснення заходів, пов’язаних зі зміцненням обороноздатності держави, з подальшим переданням такого майна у встановленому порядку у сферу управління органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями.