Україна та ЄС проведуть наступне засідання Ради асоціації в грудні цього року

Денис Шмигаль та високопоставлений представник ЄС Жозеп Боррель під час спілкування 2 жовтня погодили дату проведення наступної Ради асоціації Україна-ЄС — грудень поточного року.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Обговорення також торкалося питань євроінтеграції України та чотирирічної ініціативи Ukraine Facility на суму 50 млрд євро.

«Метою України залишається вступ до ЄС. Ми із зусиллям та систематично йдемо до цієї мети», — підкреслив Шмигаль.

Денис Шмигаль висловив вдячність Жозепу Боррелю за підтримку та здійснення важливого зібрання глав дипломатичних відомств країн Євросоюзу в столиці України, акцентуючи на міцному союзі та співпраці ЄС і України.