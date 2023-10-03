Норвегія вводить додаткові санкції проти РФ

Норвегія підтримала 11-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

Про це інформує Amazing Ukraine.

МЗС Норвегії зазначає, що країна активно підтримує Європейський Союз у реакції на російську агресію проти України, що є порушенням міжнародного права. «Спільно з ЄС ми демонструємо солідарність з Україною, підтримуючи всі введені санкції. Санкції призначені для посилення обмежень і протидії їхньому обходу, блокуючи фінансові потоки, що живлять агресію Росії», – зазначає міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хюйтфельдт.

Серед санкцій, які були підтримані Норвегією, є обмеження на транзит окремих товарів, а також заборони та обмеження на ряд фінансових інструментів. Ці заходи мають на меті ускладнити військові та технологічні зусилля РФ.

Додатково, Норвегія ввела обмеження на імпорт деяких російських товарів і послуг. Однак уряд Норвегії зберігає доступ до портів для певних суден, попри обмеження на імпорт російської нафти.

«Розробка додаткових законодавчих ініціатив з цього питання триває», – підкреслює МЗС Норвегії.

Також у Норвегії було введено обмеження на в’їзд автомобілів з російською реєстрацією.