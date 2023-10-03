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Італія та Україна підписали спільну угоду для відновлення собору в Одесі

03.10.2023

Італія долучилася до відновлення Одеського Спасо-Преображенського собору, зруйнованого російською армією.

Як передає Amazing Ukraine, про це наголосив Антоніо Таяні італійський віцепрем’єр та міністр закордонних справ.

“На допомогу відновленню цього історичного пам’ятника приєднаються видатні італійські архітектори. Цей крок є важливим знаком нашої культурної та політичної підтримки України”, – підкреслив Таяні.

Він також висловив незламну підтримку України і оборону міжнародного права з боку Італії: “Мир не може існувати без справедливості, а справедливість полягає у захисті свободи та незалежності України”, – додав він.

 