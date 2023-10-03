Понад 14 тисяч українців отримали ваучери на навчання від держави

Вже понад 14 тис. українців вже скористались ваучерами на навчання від держави. Психологія та соціальна робота стали найпопулярнішими напрямами.

Як передає Amazing Ukraine, про це зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки Юлія Свириденко у колонці для NV.

Держава надає ваучери на навчання, що становить близько 27 тис. грн, як підтримку ветеранів.

Є можливість вибрати серед 123 професій, зокрема ІТ та сільське господарство. Особлива увага приділяється учасникам бойових дій, для яких доступні економіка та менеджмент.

Основна відмінність ваучерів полягає у виборі освітнього закладу та програми. Свириденко також згадала про інші програми підтримки, як-от гранти на розвиток бізнесу, безкоштовне навчання та інклюзію на робочому місці.

В рамках підтримки ветеранського підприємництва Уряд недавно запустив грантову програму «Власна справа». Ветерани та їхні сім’ї можуть отримати від 250 тис. до 1 млн гривень.

Додатково, ветерани та інваліди війни можуть безкоштовно навчатися в 8 Центрах профтехосвіти різних міст.

Міністр підкреслила, що ці програми – лише частина вдячності держави за мирне життя, яке забезпечують воїни. Наголошується на важливості створення сприятливого майбутнього для ветеранів у всьому суспільстві.