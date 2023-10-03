Мистецтво Ренуара допоможе українським дітям

Corpus Fine Art та БФ «Сучасна Україна» проведуть арт-квест з твором Ренуара на підтримку українських дітей

З 7 по 15 жовтня у галерейному просторі Corpus Fine Art, за адресою – Київ, Антоновича, 74, стартує 10-денний квест на твори Ренуара. Організатори виставлять 20 версій автентичної акварелі Огюста Ренуара, що має назву «Maisons Au Bord». Серед них одна є оригіналом, а інші 19 – майстерно виконані репродукції. Під час цього унікального заходу шанувальники мистецтва матимуть можливість продемонструвати свої знання творчості одного з найвідоміших світових художників та допомогти українським дітям, які стали жертвами війни.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

Вартість входу на виставку та участі у квесті стартує від 200 грн. Охочі збільшити шанси на перемогу зможуть купити декілька квитків. За вступний внесок гості матимуть можливість взяти участь у виклику, намагаючись розпізнати оригінальну роботу серед багатьох копій. Після завершення виставки ті, хто правильно визначив оригінал, візьмуть участь у розіграші 19 репродукцій Ренуара.

Усі кошти, зібрані під час виставки, будуть передані Благодійному фонду “Сучасна Україна” – організації, яка в рамках проекту For Kids UA активно допомагає постраждалим через війну дітям, забезпечуючи їх психологічному, медичну реабілітацію і відновлення. Зокрема, зібрана від донатів допомога піде на організацію 7-денного реабілітаційного інтенсиву для дітей з деокупованих територій, що мають глибокі психологічні травми, викликані війною.

“Війна в Україні забрала життя тисяч дітей та залишила багатьох з них без домівок, друзів та дитинства. Наш вибір Ренуара не був випадковим. Сам художник був свідком наслідків війни та революцій, втративши близьких друзів та родичів під час бурхливих часів у Франції”, – відзначив Олексій Василенко, засновник та власник Corpus Fine Art.

Щодо самої роботи – Maisons Au Bord символізує глибоке розуміння Ренуара людської психіки, відображаючи настрій, характер та тонкі нюанси свідомості.

Цікаво, що митець написав свою акварель у перехідний момент творчого шляху – між перламутровим та червоним періодами. Оскільки його основним матеріалом була олія, акварельні роботи залишаються рідкістю його доробку.

Коли: з 7 по 15 жовтня

Де: Corpus Fine Art, вул. Антоновича, 74, Київ

Вартість: від 200 гривень

Про Corpus Fine Art

Corpus Fine Art – провідна галерея, що спеціалізується на приватних продажах предметів мистецтва музейного значення, а також надає перелік спеціалізованих послуг в форматі «Concierge Service», включаючи формування колекцій, інвестиційних портфелів, пошук і придбання спеціальних творів мистецтва, довгострокове зберігання творів мистецтва, експертизу, юридичне супроводження угод купівлі-продажу творів мистецтва, логістичні рішення та багато іншого. Головний офіс знаходиться в Києві, з представництвами в Лондоні, Мілані, Барселоні, Нью-Йорку та Менхенгладбаху.