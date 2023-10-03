Україна уклала угоду щодо перевезення зерна через один з найбільших портів на Балтійському морі

Три країни погодили угоду щодо створення “зеленого коридору” для перевезення українського зерна через Польщу. Україна, Польща і Литва досягли згоди щодо транспортування агропродукції до литовського порту Клайпеди, який є одним із найбільших на Балтійському морі.

Про це інформує Amazing Ukraine.

За словами очільника відомостей, Миколи Сольського, після переговорів з польським і литовським колегами, Робертом Телусом і Кястутісом Навіцкасом, Україна вирішила перемістити ветеринарний, санітарний і фітосанітарний контроль над аграрними товарами до литовського порту, замість проведення його на українсько-польському кордоні.

Уряди обох партнерських країн висловили підтримку цьому механізму, називаючи його конструктивним кроком.