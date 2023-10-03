Євросоюз створить спеціальний Український фонд у €50 мільярдів 

Європарламент підтвердив перегляд бюджету Європейського Союзу на період 2021-2027 років, в рамках якого передбачено створення особливого Українського фонду у сумі 50 мільярдів євро.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Цензор.НЕТ

Додатково, депутати виділили ще 5 мільярдів євро для підвищення здатності ЄС реагувати на “непередбачені кризи”.

Депутати ЄС схвалили виділення додаткових 10 млрд євро на 2024-2027 роки на додаток до 65,8 млрд євро, які раніше запропонувала Єврокомісія.

Європарламент збільшив бюджетні статті на 2 мільярди євро “у світлі останніх зовнішніх викликів, особливо війни Росії проти України та зростання міграційних проблем”.

Депутати ЄС схвалили виділення додаткових 10 млрд євро на 2024-2027 роки на додаток до 65,8 млрд євро, які раніше запропонувала Єврокомісія.

Європарламент збільшив бюджетні статті на 2 мільярди євро “у світлі останніх зовнішніх викликів, особливо війни Росії проти України та зростання міграційних проблем”.

Рішення схвалили 393 голосами “за”, “проти” – 136. 92 – утрималися.