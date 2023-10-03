Фінляндія готує 19-й пакет оборонної допомоги для України

Уряд Фінляндії готує вже 19-й пакет оборонної допомоги для України на суму 94 мільйони євро.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє ua.news.

Міністр закордонних справ країни Еліна Валтонен зазначає, що загальна допомога Гельсінкі українській стороні вже сягає суми у два мільярди євро.

«Наш наступний пакет оборонної техніки знаходиться на стадії підготовки», – сказала глава МЗС Фінляндії. Також вона назвала Україну «нашим найбільшим партнером із розвитку».

Валтонен додала, що підтримка України з боку Фінляндії та Європейського союзу триватиме «стільки, скільки потрібно». До нового оборонного пакета від Фінляндії, як уточнюється, увійде допомога на суму 94 мільйони євро.

«Свобода переможе. Дуже дякую, що прийняли нас у Києві, Дмитро Кулеба», – написала вона.