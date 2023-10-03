Україна і Франція підписали договір щодо спільного виробництва потужних дронів Aarok

Французька компанія Turgis & Gaillard уклала угоду з українською компанією “Антонов” щодо спільного виробництва економнішої та менш великої версії безпілотника Aarok MALE.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Gazeta.ua

Угода була підписана під час візиту міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню до Києва 28 вересня

Як заявила президент та засновниця Turgis & Gaillard Фанні Тюржі, безпілотник “має злетіти в Україні наступного року”.

За її словами, після підписання угоди, українська і французька сторона мають узгодити всі наступні дії на промисловому та експлуатаційному рівні, щоб почати виробляти безпілотники.

Зокрема потрібно визначитися з місцем для збирання дрона та вирішити, яке французьке та українське обладнання обрати для цього БПЛА.

Дрон Aarok, який випускатиме “Антонов”, призначається лише для Збройних сил України.

Довідка

Aarok – це безпілотник середньої висоти та великої витривалості, що несе різні датчики та озброєння залежно від місії. Максимальна швидкість дрона – 463 км/год.

Він може літати протягом 30 годин і не вимагає підготовленої інфраструктури. Цей безпілотник може нести до 1500 кг озброєння та перевершує можливості MQ-9 Reaper.

Безпілотник Aarok презентували на Паризькому авіасалоні у червні 2023 року.