Новий каталог від Sony: MEGOGO поповнив передплати контентом

Медіасервіс MEGOGO продовжує поповнювати бібліотеку фільмів та серіалів. З початку жовтня на платформі зʼявився каталог контенту від студії Sony.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба компанії.

Так, з 1-го жовтня користувачам сервісу стала доступна бібліотека контенту від Sony, яка налічує понад 150 тайтлів. Серед них такі популярні фільми, як продовження культової стрічки 80х «Мисливці на привидів: З того світу», перезапуск про небезпечну гру в джунглях «Джуманджі: Наступний рівень», драмедія від Квентіна Тарантіно «Одного разу в…Голлівуді», бойовик з Віллом Смітом «Погані хлопці назавжди», а також топові супергеройські стрічки «Людина-павук: Далеко від дому» і багато інших.

Контент можна переглянути за передплатами «Максимальна» та «Оптимальна».

Нагадаємо, у вересні MEGOGO підписав багаторічну ліцензійну угоду з Warner Bros. Discovery на ексклюзивний показ контенту НВО та MAХ.