Повінь – зміна системи

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У вересні ППО знищила рекордну кількість російських “Шахедів”

04.10.2023

Військовий аналітик Петро Черник висловив свої думки спеціально для АрміяInform про інтенсифікацію застосування російською армією безпілотних ударних систем упродовж поточного року, зокрема, “Шахед-136” і “Шахед-131”.

“Ці досить великі безпілотники мають важку бойову частину, яка може досягати 50 кілограмів. На приклад, це приблизно середня вага важких 152-міліметрових снарядів, і це свідчить про серйозність цих безпілотних систем”, – підкреслив експерт.

За словами Петра Черника, Росія використовує ці безпілотники в широкому масштабі, що дозволяє їй виробляти велику кількість ракет. На підставі доступних відкритих даних можна припустити, що Росія може виробляти до 100 ракет таких типів, як “Калібр”, Х-101 і Х-47М2 “Кинджал” за місяць.

“Усі стратегічні запаси некерованих ракет вони вже фактично використали. Здається, зараз вони діють за принципом ‘зробили – використовуйте’. Вони досі не досягли показника у 236 ракет, який був в грудні минулого року, тому вони вибирають саме такий варіант, як безпілотні ударні системи”, – підкреслив Петро Черник.

Проте експерт зауважив, що в стратегічному плані немає нічого особливо нового, хоча існують певні нюанси.

Момент перший, вони підняли частоту їхнього застосування. У літньому циклі в середньому по місяцях рашисти застосовували в межах від 160 до 240 «Шахедів». Проте найвищий показник був у травні — поза 400 «Шахедів», і от зараз, у вересні, поставлений абсолютний рекорд, коли застосовано більше ніж 500 «Шахедів», — підсумував військовий експерт.

 