У вересні ППО знищила рекордну кількість російських “Шахедів”

Військовий аналітик Петро Черник висловив свої думки спеціально для АрміяInform про інтенсифікацію застосування російською армією безпілотних ударних систем упродовж поточного року, зокрема, “Шахед-136” і “Шахед-131”.

“Ці досить великі безпілотники мають важку бойову частину, яка може досягати 50 кілограмів. На приклад, це приблизно середня вага важких 152-міліметрових снарядів, і це свідчить про серйозність цих безпілотних систем”, – підкреслив експерт.

За словами Петра Черника, Росія використовує ці безпілотники в широкому масштабі, що дозволяє їй виробляти велику кількість ракет. На підставі доступних відкритих даних можна припустити, що Росія може виробляти до 100 ракет таких типів, як “Калібр”, Х-101 і Х-47М2 “Кинджал” за місяць.

“Усі стратегічні запаси некерованих ракет вони вже фактично використали. Здається, зараз вони діють за принципом ‘зробили – використовуйте’. Вони досі не досягли показника у 236 ракет, який був в грудні минулого року, тому вони вибирають саме такий варіант, як безпілотні ударні системи”, – підкреслив Петро Черник.

Проте експерт зауважив, що в стратегічному плані немає нічого особливо нового, хоча існують певні нюанси.

Момент перший, вони підняли частоту їхнього застосування. У літньому циклі в середньому по місяцях рашисти застосовували в межах від 160 до 240 «Шахедів». Проте найвищий показник був у травні — поза 400 «Шахедів», і от зараз, у вересні, поставлений абсолютний рекорд, коли застосовано більше ніж 500 «Шахедів», — підсумував військовий експерт.