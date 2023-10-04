В Дії запрацював єдиний електронний реєстр військовозобов’язаних

Єдиний електронний реєстр військовозобов’язаних України успішно запущено і вже наразі містить інформацію про більш як 90% військовозобов’язаних, інформує Amazing Ukraine.

За словами Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, “Оберіг” – це закрита і надійно захищена система, яка відповідає всім вимогам безпеки. За час півтора року активних бойових дій не було витоку конфіденційної інформації.

Федоров також відзначив, що існують питання щодо сервісів, які базуються на “Оберезі”, і Мінцифри чекає на визначення позиції нового керівництва Міноборони.

Нагадаємо, проект закону про створення електронного реєстру військовозобов’язаних було подано до Верховної Ради, але голосування ще не відбулося.

Раніше повідомлялося, що новий міністр оборони України, Рустем Умеров, планує впровадити електронний військовий квиток та єдиний реєстр призовників.