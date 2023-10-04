Турецька компанія Dolsar допоможе з відновленням гідроелектростанцій в Україні

Укргідроенерго та турецька компанія Dolsar уклали Меморандум про співпрацю з метою відновлення Каховської гідроелектростанції та будівництва Канівської гідроакумулюючої електростанції.

Про це інформує Amazing Ukraine.

“Меморандум скріпили підписами заступник генерального директора з комерційної діяльності Укргідроенерго Богдан Сухецький та координатор міжнародних проєктів DOLSAR Джем Акер”, – йдеться в повідомленні.

«Російські окупанти підірвали машинну залу та водозливну греблю Каховської ГЕС, що призвело до руйнувань та за результатами попередньої оцінки можна зробити висновок про необхідність здійснення заходів щодо відновлення Каховської ГЕС», – зазначається у Меморандумі.