В Україні оцифрували творчий архів Василя Стуса

У грудні на сайті «Стус.Центр» може запрацювати рубрика «Архів», яка полегшить доступ усіх охочих до унікальних матеріалів українського поета.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Читомо.

За допомогою гранту від SDK («Староміський Дім культури») та уряду Варшави вдалося оцифрувати та описати 26 тисяч сканів творчого архіву українського поета і правозахисника Василя Стуса.

У грудні на сайті «Стус.Центр» може запрацювати рубрика «Архів». Вона полегшить доступ усіх охочих до унікальних матеріалів Василя Стуса. Як зазначили в організації, доробки поета пережили період активних бойових дій на Київщині, перш ніж їх таки доправили до столиці.

«До 10 березня 2022 року до Києва було евакуйовано найцінніше з архіву Василя Стуса, а будівля, в якій залишилася бібліотека поета, не зазнала суттєвих руйнувань навіть попри те, що кілька днів знаходилася в районі активних бойових дій», — розповів син дисидента, письменник Дмитро Стус.

Наразі SDK працює над перекладом збірки «Час творчості» Василя Стуса на польську мову, яка має вийти друком уже в грудні цього року. Вірші переклав Яцек Подсядло, листи — Катажина Котинська, а науковий вступ до книги написав Богдан Токарський.