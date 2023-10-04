Психотерапевт та травмотерапевт Вадим Гавриленко проведе тренінг з виявлення зв’язків між тілом і психікою “Тілесна карта реальності”

8 жовтня з 10.00 по 18.00 в Pochayna Event Hall тілесно-орієнтований терапевт Вадим Гавриленко проведе великий тренінг, присвячений глибокому дослідженню власного тіла і створенню його карти.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

Вадим Гавриленко – тілесно-орієнтований психотерапевт та сертифікований бодинаміст-практик, ліцензований викладач Bodynamic International, травмотерапевт, спеціаліст із фізичної реабілітації, автор систем управління психомоторними ресурсами «Акваінтеграція» та BodySapiens. Тренінг “Тілесна карта реальності” – його власна розробка, що суміщає дві тілесно-орієнтовані системи: бодинамічний аналіз Лізбет Марчер та невербальний коучинг Стюарта Хеллера.

Бодинаміка – сучасний метод тілесно-орієнтованої психотерапії, заснований Лізбет Марчер у Данії в 1970-х роках. Це підхід, який пов’язує глибокі знання про моторний розвиток людини, починаючи з внутрішньоутробного періоду, з тим, як людина розвивається психологічно. У бодинаміці є два головні постулати: драйв зберігати свою гідність і при цьому залишатися у взаємозв’язку з іншою людиною.

Метод доктора Стюарта Хеллера, за яким будується система невербального коучингу, заснований на тому, що людина поступово вчиться керувати собою, своїм тілом та мисленням, починаючи з поз і рухів, і поступово переходячи до думок, емоцій, реагування на стресові ситуації.

Тренінг “Тілесна карта реальності” направлений, щоб надати учасникам підвищення самооцінки, навчити визначати та відстоювати власні кордони, покращити сприйняття себе і свого тіла, навчитися розпізнавати емоції, розвинути навичку казати “ні”, навчити будувати партнерські стосунки, управляти своєю енергією і знайти внутрішні опори.

“Бодинаміка, тобто тілесна динаміка – це напрямок психотерапії, що з’явився на теренах Північної Європи. І для мене це та частина світу, в котрій люди досить ясно зрозуміли, як це – бути в зручному і щасливому становищі. Можливо саме тому тут з’явилася така річ, яка поєднала багато різних аспектів: можливість бути в контакті з людьми і можливість одночасно мати свою гідність. Спираючись на ці дві складові: бути з кимось і бути собою, можна зрозуміти як це – бути зручно. Це стало орієнтиром: як ми створюємо контакт на різних рівнях – на тілесному, емоційному, ментальному, духовному – на всіх рівнях нашого існування. Цей момент став моєю “reference point” – точкою самовідповідальності, автентичності. Для мене це в першу чергу – ціннісний орієнтир серед базових драйвів, що має бодинаміка. Це драйв до взаємозв’язку і до встановлення взаємозв’язку з собою, зі світом, з реальністю, з більшим, ніж я”, – пояснює Вадим Гавриленко, чому він обрав саме цей напрям.

Заняття проходить раз на місяць у безпечному зручному просторі Pochayna Event Hall в Києві. Початок о 10:00, завершення о 18:00. Протягом дня передбачені два кава-брейки та час на обід. На локації тренінгу є каремати та роздягальні, аби всі учасники могли адаптуватися до простору в зручному одязі та почувалися комфортно.

Три причини відвідати тренінг “Тілесна карта реальності”: