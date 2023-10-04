США передали Україні понад мільйон конфіскованої іранської зброї

Уряд Сполучених Штатів 2 жовтня передав Україні понад мільйон конфіскованих іранських боєприпасів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє hromadske.

Українські війська отримають близько 1,1 мільйона набоїв калібру 7,62 мм. У Збройних силах кажуть, що ці боєприпаси передали у власність американського уряду у липні 2023 року через цивільні позови Міністерства юстиції США проти Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану.

Зазначається, що зброю вилучили, оскільки КВІР мав передати їх хуситам у Ємені, що порушує резолюції Ради Безпеки ООН.

CNN із посиланням на американських посадовців написало, Сполучені Штати планують передати Україні тисячі одиниць конфіскованої іранської зброї та боєприпасів. Це може допомогти подолати нестачу озброєння в українській армії.

Наразі неясно, які законні повноваження США використовують для передачі, оскільки ООН вимагає, щоб вилучену зброю знищили або зберігали.

Адміністрація президента Джо Байдена місяцями зважувала, як законно відправити Україні озброєння, яку зберігається на об’єктах CENTCOM на Близькому Сході, зазначає видання.