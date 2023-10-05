У Туреччині проведуть наступний саміт щодо Української формули миру

Зустріч союзників щодо Української формули миру відбудеться в Туреччині наприкінці жовтня.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Бабель.

Очікується, що саміт проведуть у Стамбулі. Там будуть, зокрема, представники Сполучених Штатів, але Адміністрація президента Джо Байдена ще не визначила, хто саме візьме участь.

Посадовці переконуватимуть країни, які здебільшого залишалися нейтральними у війні рф проти України, як-от Бразилія та Індія, виступити проти Кремля. Союзники розглядають саміт як можливість для України пояснити свою позицію безпосередньо цим країнам.

Союзники також хочуть, щоб Китай брав участь у наступному раунді обговорень Української формули миру, проте поки невідомо, чи Пекін надішле свого представника.

Росію на зустріч не запрошували, як і на попередні зустрічі в Данії та Саудівській Аравії.