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Радіодиктант національної єдності відбудеться 27 жовтня

05.10.2023

Традиційний Радіодиктант національної єдності відбудеться на День української писемності та мови, який вперше відзначатиметься 27 жовтня.

Як передає Amazing Ukraine, про це інформує управління культури та туризму ДонОДА.

“27 жовтня з 11:00 до 12:00 години Радіодиктант звучатиме на хвилях Українського радіо та Радіо Культура, наживо транслюватиметься в ефірі телеканалу Суспільне Культура, ютуб-каналі Українського Радіо і на фейсбук-сторінках Суспільного.

Запрошуємо всіх бажаючих долучитися до написання Радіодиктанту на знак поваги до української мови!

Нагадаємо, у 2023 році дата святкування Дня української писемності та мови була перенесена у зв’язку з рішенням Православної церкви України (ПЦУ) та Української греко-католицької церкви (УГКЦ) перейти на новий церковний календар. Свято української писемності та мови традиційно відзначається на день вшанування пам’яті Преподобного Нестора Літописця (письменника-агіографа, першого історика Київської Русі, мислителя, вченого, ченця Києво-Печерського монастиря), з чиїм ім’ям пов’язують започаткування писемної української мови.

28 липня 2023 року Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №455/2023, відповідно до якого День української писемності та мови відзначатиметься 27 жовтня, а не 9 листопада, як раніше”.

 