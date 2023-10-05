Швейцарія платитиме до $4000 за повернення українців додому

Державний секретаріат з питань міграції (SEM) Швейцарії спільно з владою кантонів розробив стратегію добровільного повернення українських біженців додому.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Українська правда.

В межах плану влада має намір скасувати для українців статус тимчасового захисту “S” у 2024-2025 роках. У Швейцарії очікують, що до цього часу повернутися на батьківщину зможуть близько 70 тисяч українців, 80% з яких – добровільно.

Розглядається можливість надання початкової фінансової допомоги, щоб заохотити людей не чекати закінчення терміну, щоб виїхати.

Розмір допомоги варіюється від 1000 до 4000 швейцарських франків (1090 і 4355 доларів США) на особу залежно від етапу виїзду.

У звіті робиться висновок, що необхідно зробити все можливе для заохочення добровільного від’їзду, час на який не повинен бути ані надто коротким, щоб дозволити запланувати повернення до України, ані надто довгим, щоб не заохочувати людей його відкладати.

З цією метою план швейцарської влади пропонує часові рамки від шести до дев’яти місяців, протягом яких більшість українців мають повернутися на батьківщину.