єРобота: Погоджено 555 заявок на гранти для переробних підприємств

Погоджено 555 заявок підприємців, які займаються переробкою, на отримання грантів для розвитку бізнесу. Держава вже інвестувала через гранти в розвиток переробки понад 2 млрд грн.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомила заступник Міністра економіки України Надія Бігун.

“Розвиток переробної промисловості – один із стратегічних напрямків для Уряду. Ми маємо більше виробляти готової продукції високої якості для задоволення потреб споживачів як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Саме тому ми запустили грантову програму для стимулювання створення й розширення переробних підприємств. На сьогодні через гранти держава вже інвестувала в це понад 2 млрд грн. Загалом погоджено грантові заявки 555 підприємцям, які займаються переробкою. Причому чверть з них не мали раніше досвіду роботи в цій сфері. Тобто завдяки грантовій програмі буде відкрито понад 100 нових підприємств, або ж діючі опанують новий для себе напрямок – переробку та виготовлення продукції з високою часткою доданої вартості”, – повідомила Надія Бігун.

Найбільше погоджених заявок на гранти для розвитку отримали переробні підприємства, які працюють в Київській (26%), Львівській (14%), Дніпропетровській (8%) областях.

Нагадаємо, за грантовою програмою для переробних підприємств «Новий рівень» підприємці можуть отримати грант до 8 млн грн на розвиток бізнесу. Грант надається за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні 50/50, тобто отримувач гранту має вкласти в свою справу 50% власних коштів, 50% коштів надасть держава у вигляді гранту. Для підприємств, які працюють на деокупованих територіях, пропорція співфінансування складає 20/80 – 20% коштів інвестує підприємець, 80% – держава.

При цьому обов’язковою умовою надання коштів є створення отримувачем гранту нових робочих місць, зокрема, він має створити до 25 робочих місць.

Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Подача заявки здійснюється через портал Дія.