Мережа АЗК WOG розпочала співпрацю з «Українською агенцією з авторських та суміжних прав»

Bсе більше українських компаній обирають цивілізовану модель ведення бізнесу. Відтак, у взаємодії з авторською спільнотою «Українська агенція з авторських та суміжних прав» впроваджують культуру з належного використання музики в публічних місцях.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба громадської організації «УААСП».

Геннадій Карлінський, директор з маркетингу мережі АЗК WOG: «Внутрішнє музичне оформлення АЗК WOG завжди відповідало вимогам щодо авторських та суміжних прав. Проте співпраця з «Українською агенцією з авторських та суміжних прав» – це не лише можливість отримати доступ до значно ширшого каталогу українських творів, але й гарантія підтримки наших виконавців та авторів. Безперечно, сьогодні бізнес має бути опорою для держави та суспільства: сплачувати податки, реалізовувати соціальні проєкти, поважати авторську працю. Це дає змогу авторам отримувати винагороду за свій креативний продукт, створювати новий контент, щоб наші діти росли на вітчизняній музиці та піснях».

WOG – одна з найбільших національних мереж автозаправних комплексів із 23-річною історією.

Валерій Харчишин, генеральний директор ГО «УААСП»: «Це перша велика мережа автозаправних станцій, що підписала з нами угоду, і ми щиро вдячні за цей соціально-відповідальний крок. Адже отримання справедливих роялті для авторів це не тільки фінансова подяка за їхню творчість та надання їм можливості й надалі розвивати музичну культуру, зокрема українську, це елементарне дотримання законів України. Ми прагнемо стати європейською державою, боремося з корупцією, працюємо над законодавством, то настав час і в авторській сфері прийти до системи, яка давно працює в усіх розвинутих країнах. Отже ми сподіваємося, що прикладу АЗК WOG послідують й інші мережі, і ми скоро сповістимо про нові угоди».

Нагадаємо, нещодавно ГО «УААСП» також оголосила про початок співпраці з українськими радіостанціями та мережею магазинів Samsung Experience Store.