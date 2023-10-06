Іспанія додатково надасть Україні шість ЗРК Hawk

В Іспанії схвалили рішення передати Україні 6 пускових установок для зенітно-ракетних комплексів Hawk.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

Як зазначається, про надання систем протиповітряної оборони оголосили за підсумками зустрічі президента України Володимира Зеленського і прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса 5 жовтня в рамках зустрічі Європейської політичної спільноти.

Лідери країн обговорили поточну ситуацію на фронті й очільник іспанського уряду запропонував комплекси ППО для боротьби з безпілотниками, відповідне навчання та обладнання для розмінування.

“Іспанський уряд надасть Україні шість пускових установок Hawk для боротьби з можливими російськими бомбардуваннями цивільних об’єктів та критичної інфраструктури, а також для захисту нового зернового коридору”, — мовиться у повідомленні.