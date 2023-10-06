Підсумки саміту Європейської політичної спільноти: є потужні рішення щодо посилення української ППО

Головним результатом зустрічей у межах ІІІ саміту Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді є важливі домовленості щодо посилення спроможностей системи протиповітряної оборони України.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Офіс Президента.

Володимир Зеленський наголосив, що напередодні зимового періоду найнагальнішим для України питанням є посилення ППО, щоб краще убезпечити українців від російських терористичних атак на зразок тієї, що сталася сьогодні на Харківщині.

Саме тому, за словами Президента, питання посилення протиповітряної оборони було головною темою переговорів української делегації під час участі у саміті.

«Я дуже радий, що в нас сьогодні є потужний прогрес у цьому напрямі. Це шість систем Hawk від Прем’єр-міністра Педро Санчеса та уряду Іспанії. Це буде спільна робота з партнерами під головуванням Іспанії. Я дуже вірю, що ми зможемо зібрати всі ці системи, і вони всі потраплять в Україну», – зазначив Володимир Зеленський.

Крім того, як повідомив Глава держави, результатом зустрічі з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом стало рішення про те, що німецький уряд працюватиме над наданням Україні ще однієї системи ППО Patriot.

«Саме зараз, на цей зимовий період. Я вважаю, що це єдина на сьогодні система, яка може протистояти таким загрозам, таким масовим убивствам. Тому що Patriot на своєму шляху прибирає будь-які ракети російського злодія», – сказав Володимир Зеленський.