Туроператор Join UP! реалізує програму безкоштовного відпочинку за кордоном для військових

На курортах Шарм-еш-Шейха і Хургади в Єгипті відпочили понад 500 захисників та захисниць України. Це результат програми, яку ініціював і розвиває український туроператор Join UP! спільно з командуванням різних структур Органів безпеки та Сил оборони України.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба компанія.

«Туріндустрія — це бізнес мирного часу. Проте навіть у важкі часи війни ми прагнемо підтримувати країну та її захисників і захисниць. Саме тому ми першими в Україні запустили поки єдину програму безкоштовного закордонного відпочинку для наших військових, — коментує Катерина Артюх, Owner Representative Join UP! — Станом на осінь 2023 року Join UP! спрямував понад 18 млн гривень на реалізацію програми та планує розвивати її надалі: буде більше напрямків, а головне — більше захисниць і захисників, які матимуть нагоду хоч деякий час провести в безпеці та комфорті. Завдяки воїнам Україна продовжує жити, тому забезпечити їм можливість відновити сили й підтримати позитивний настрій — найменше, що ми можемо зробити».

«Програми закордонного відпочинку — це важлива складова відновлення сил. Чимало наших військових пережили надмірне психоемоційне навантаження. І ми бачимо, що саме спокійний закордонний відпочинок є дієвою частиною процесу реабілітації та відновлення сил. Це повертає бажання діяти та надалі працювати заради наближення перемоги, — коментує Михайло Литвинчук, начальник відділу морально-психологічного забезпечення ДПСУ. — Зрозуміло, що є правила і велика кількість військовослужбовців не можуть піти у відпустку одночасно. Але такі програми мають масштабуватись та ставати профілактикою, а не тільки процесом відновлення при критичних станах через ті чи інші травми. Війна триває, вона не закінчиться завтра, а захисників необхідно підтримувати вже зараз».

Загалом протягом літа-осені 2023 року на відпочинок відправились 13 груп військовослужбовців із різних структур Сил безпеки й оборони України. У найближчий час ще близько 80 військових візьмуть участь у програмі, яка триватиме і надалі. Туроператор повністю забезпечує трансфер до аеропорту, авіапереліт та проживання в готелі в Єгипті.

Списки на відпочинок формуються безпосередньо частинами та підрозділами, де військові проходять службу, та затверджуються їхнім командуванням. За даними представників Сил безпеки й оборони України в першу чергу перевага надається військовослужбовцям, які отримали вогнепальні або вогнепально-осколкові поранення, тим, що повертаються з полону та мають ті чи інші психологічні травмування.

«Потреби військових, які пройшли крізь важкі бої за нашу країну, звичайно, відрізняються від потреб туристів, до яких ми звикли раніше. Ми вже проводили опитування й з’ясували, що більше уваги потрібно приділяти масажу, плаванню та іншим форматам процедур, що допомагають відновитись як психологічно, так і фізично, — коментує Катерина Артюх. — Якісний відпочинок необхідний усім українцям, але тим, хто ризикує своїм життям та тривалий час знаходиться у складних польових умовах, відновлення й зміна обстановки потрібні якнайшвидше».

Нагадаємо, що Join UP!™ разом зі стратегічним партнером авіакомпанією SkyUp активно залучені в підтримку України й є офіційними партнерами президентської ініціативи United24. Крім того, команда туроператора запустила кампанію «Долучайся до українського», у межах якої пропонує вигідні умови для агентів, що відмовляються від співпраці з брендами, присутніми на ринку рф. Join UP! підтримує боротьбу України з агресором та сприяє розвитку української туріндустрії.