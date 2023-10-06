Україна відбила 762 кібератаки за 2023 рік – Мінцифри

Кожен день ворог атакує український інтернет-простір, але експерти успішно протистоять загрозам від російських хакерів. Деталі цієї інформації були розкриті 6 жовтня Михайлом Федоровим, міністром цифрової трансформації.

Про це інформує Amazing Ukraine.

За його даними, окупанти намагаються отримати доступ до інформації, яку зберігають державні органи країни. Також під увагою ворога залишаються об’єкти критичної інфраструктури та сфера бізнесу.

У фокусі – медійний, оборонний та безпековий сектори

Міністр повідомив, що росіян цікавлять докази злочинів країни-терористки проти України, дані про полонених військовослужбовців окупаційної армії та шпигунів.

Фото: t.me/zedigital

Із січня по червень 2023 року було відбито 762 кібератаки. Критичної шкоди країні або її обороноздатності завдано не було, стверджує міністр.

А українці й далі отримують якісні цифрові послуги та сервіси

Такого результату було досягнуто завдяки посиленню сфери кібербезпеки за останні кілька років. Були залучені кваліфіковані фахівці та партнери із зарубіжжя.

Для створення стійкості України перед хакерськими атаками використовували стандарти НАТО та європейські норми, наголосив очільник Мінцифри.