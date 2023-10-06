Зранку окупанти атакували центр Харкова: загиблі та понад 27 поранених

Сьогодні, 6 жовтня окупанти вчинили новий обстріл міста Харків, в результаті чого постраждали понад 27 осіб.

Про це повідомляє Amazing Ukraine.

Відомо, що під ударом опинилися Київський та Основ’янський райони Харкова. Пошкоджені авто і будівлі. Одне з влучань у Харкові — по житловому будинку

До медиків екстреної медичної допомоги вже звернулися 9 цивільних. Серед постраждалих — дитина, повідомив Синєгубов. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки влучань і розбирають завали будівель.

Терехов уточнив, що удари припали виключно по цивільній інфраструктурі Харкова, в одному випадку — по житловому будинку. Є непідтверджена інформація, що під його завалами може бути дитина.

Пізніше Терехов нажаль повідомив, що дитину під завалами житлового будинку знайшли мертвою.

Фото – МВС

Повітряна тривога у Харкові та області почалась о 6:48 і тривала пів години.

Після 9-ї ранку в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що під руїнами виявили тіло 10-річної дитини. Ще 16 осіб отримали травми. 2 людини врятували співробітники ДСНС.

Пошкоджено 2 багатоквартирних будинків та зруйновано триповерховий житловий дім.

Внадіслок удару виникла пожежу площею 50 кв.м. Рятувальники ліквідували вогонь.

12:30 екстрені служби продовжують працювати на місці ранкового удару по центру Харкова. Наразі відомо про 28 постраждалих. Загинула дитина 10 років – зазначає Синєгубов.