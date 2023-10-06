ДСНС запускає Держреєстр об’єктів підвищеної небезпеки

Державна служба України із надзвичайних ситуацій запускає Державний електронний реєстр об’єктів підвищеної небезпеки. Сервіс запрацює із 7 жовтня.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Експлуатанти можуть зареєструвати відповідні об’єкти без безпосереднього звернення до територіальних органів ДСНС. Завдяки сервісу подавати матеріали ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки можна буде в електронній формі через особистий кабінет.

Раніше ДСНС запровадила електронне декларування відповідності матеріально-технічної бази. Наразі фахівці служби працюють, щоб електронне декларування запрацювало ще у Дії.Бізнес.

Окрім того, для покращення взаємодії з бізнесом торік фахівці служби створили та підтримують роботу чат-бота “Інтерактивний інспектор”, що допомагає підприємцям в отриманні відповідей на безпекові питання.