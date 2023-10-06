Експерти ООН відвідають село Гроза після ракетної атаки росіян

ООН направила групу експертів до села Гроза, що розташоване в Харківській області, де після ракетного удару окупантами загинуло понад 50 людей.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє “РБК-Україна”.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини зазначало, що відправило у Харківську область польову групу.

“Верховний комісар ООН з прав людини Фолкер Турк, який на власні очі побачив жахливі наслідки таких ударів, глибоко шокований і засуджує ці вбивства”, – заявила речниця управління Елізабет Тросселл.

За її словами, експерти ООН у Грозі поспілкуються з мешканцями та постраждалими та зберуть більше інформації про обстріл населеного пункту.