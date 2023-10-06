У Вільнюсі відбудеться урочисте відкриття муралу, присвяченого силі та народу України

8 жовтня у центрі Вільнюса відбудеться урочисте відкриття муралу “NEZLAMNA / Незламна”, присвяченого стійкій волі українського народу у боротьбі за свою свободу та важливості збереження нематеріальної культурної спадщини, що сприяє зміцненню громад та націй.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

У створенні нового муралу свої зусилля об’єднала міжнародна команда, яка стояла за неофрескою «До перемоги» (на так званому «Будинку Москви» у Вільнюсі).

«У центрі майбутнього муралу стоїть Тетяна Дроботя, та сама волонтерка із Запоріжжя. Ця вперта молода жінка одягнута у костюм з національними візерунками, створений українськими дизайнерами. Вона стоїть на скелі в Запоріжжі після вибуху Каховської ГЕС», – ідеться в анонсі.

На події зустрінуть учасників вся міжнародна творча команда з Литви, Естонії та України.

Ведуча урочистої події з нагоди відкриття – Світлана Залужна, українська біженка та громадська діячка. У 2022-2023 роках вона заснувала проєкт UA+LT-TULA, метою якого є спільна інтеграція та збагачення українських та литовських родин через культуру та мистецтво.

У музичній програмі виступить ансамбль Марини Пилипенко (етноджаз), яка прибула з Дніпра та знайшла притулок у Литві.

Церемонія відкриття муралу на стіні будинку за адресою вул. Юозапавичюса, 9 в центрі Вільнюса відбудеться в неділю о 18:00.