«Антонов» першим в Україні отримало індивідуальне членство в Асоціації аерокосмічної та оборонної промисловості Європи

Державне підприємство «АНТОНОВ» отримало індивідуальне членство в Асоціації аерокосмічної та оборонної промисловості Європи (ASD).

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Успіх in UA.

Це перший представник України в ASD.

Повідомляється, що участь в активностях Асоціації дозволить напряму і тісно співпрацювати, та обговорювати питання, які стосуються світової авіакосмічної галузі.

«Індивідуальне членство в ASD – це нові можливості для нас як для українського авіапідприємства. Оскільки ця європейська асоціація – це обʼєднання основних гравців ринку. Ми матимемо змогу брати участь у галузевих подіях, секційних групах та дискусіях за профільними напрямками: авіація, космос, оборонний сектор тощо. Ми вдячні за довіру нашим європейським партнерам. Впевнений, що ДП «АНТОНОВ» посилить своєю фаховою експертизою ASD», – зазначив Євген Гаврилов, в.о. генерального директора ДП «АНТОНОВ».

Генеральний секретар ASD Ян Пай привітав українське підприємство як нового члена ASD. Він наголосив, що членство ДП «АНТОНОВ» в ASD – це важливий крок на шляху до інтеграції української аерокосмічної галузі у європейську промислову екосистему.