Україна розпочала переговори з Японією щодо гарантій безпеки

Україна розпочала перший етап переговорів із Японією з метою укладення двосторонньої угоди про гарантії безпеки. Це вже четверта країна після США, Великої Британії та Канади, з якою Україна розпочала такі переговори.

Як передає Amazing Ukraine, про це йдеться на сайті Офісу президента.

Зазначається, що переговори із Японією розпочали, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку України. Українську переговорну групу очолив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква. До неї увійшли також заступник керівника Офісу Роман Машовець, заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький, радник керівника Офісу Президента Олександр Бевз. Наголошується, що невід’ємною складовою частиною гарантій безпеки є також допомога в економічній відбудові України.

“Початок двосторонніх консультацій із Японією є не лише підтвердженням нашого стратегічного партнерства, але й демонстрацією глобальної підтримки України, яка виходить далеко за межі Європи й Північної Америки. Символічно, що двосторонні переговори про гарантії безпеки Японія розпочала з Україною саме під час свого головування в “Групі семи”, — наголосив Ігор Жовква.

Україна та Японія узгодили план двосторонніх переговорів до кінця цього року.