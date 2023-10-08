КНДР почала передавати рф артилерію для війни проти України

Північна Корея передає Росії артилерію для використання у війні проти Україні. Але поки що немає розуміння, чи це налагоджені постачання, або просто невелика партія.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє CBS News.

«Поки що незрозуміло, чи є ця передача частиною нового довгострокового ланцюжка поставок, чи більш обмеженою партією. Також незрозуміло, що Північна Корея отримує в обмін за цю зброю», – сказав чиновник каналу.

Експерти очікували, що Кім Чен Ин попросить у російського диктатора володимира путіна грошей та їжі, щоб підтримати анемічну економіку Північної Кореї, в обмін на його підтримку нападу Москви на Україну. Але насправді його побажання можуть бути гіршими для миру.

«Один високопоставлений південнокорейський чиновник перед самітом повідомив, що Сеул стурбований тим, що Кім може прагнути придбати у росії технології для будівництва атомних підводних човнів і досконаліших ракет і супутників, на додаток до співробітництва у сфері звичайних озброєнь», – сказано у повідомленні.