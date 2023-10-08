ЮНЕСКО та Інтерпол побудують перший віртуальний музей викраденої культурної спадщини до 2025 року

ЮНЕСКО та Інтерпол анонсували спільний проєкт – перший у світі віртуальний музей, спрямований на відтворення викраденої культурної спадщини. Проєкт, який оцінюється у 2,5 мільйона доларів, має на меті привернути увагу до незаконної торгівлі артефактами.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє видання The Guardian.

Гендиректорка ЮНЕСКО Одрі Азулай зазначила: “За кожним викраденим артефактом ховається унікальна історія та культурна цінність, які мають бути відновлені”. Проект реалізується за підтримки Інтерполу, база даних якого містить понад 52 тисячі записів про викрадені культурні цінності.

Плани музею передбачають 3D-зображення артефактів і докладні описи їхньої культурної та історичної значущості. Відкриття музею заплановано на 2025 рік.

Дані організації Antiquities Coalition свідчать про наявність вже відомих викрадених предметів, таких як алебастровий напис з храму Аввам в Ємені та рельєф зі слонової кістки з Багдадського музею.

На відміну від звичайних музеїв, головна мета цього проекту — зменшити свою колекцію шляхом повернення артефактів їх законним власникам. Основна проблема проекту на даний момент — створення якісних 3D-зображень артефактів, багато з яких документовані лише чорно-білими фотографіями.