Росія використовує атаки на Ізраїль для проведення інформаційних операцій проти України

Складна ситуація в Ізраїлі вигідна Кремлю, який використовує атаки з боку ХАМАС в Ізраїлі для проведення інформаційних операцій з метою зниження підтримки і уваги Сполучених Штатів та інших західних країн до подій в Україні. Це висновок американського Інституту вивчення війни (ISW) на думку аналітиків.

Про це інформує Amazing Ukrainе.

У звіті сказано, що рф посилила кілька інформаційних операцій після вчорашніх терактів в Ізраїлі, звинувативши Захід у тому, що він нехтує конфліктами на Близькому Сході заради підтримки України. Також у росії впевнені, міжнародна спільнота перестане звертати увагу на Україну через події на Близькому Сході.

Заступник голови Ради безпеки росії дмитро медведєв докорив США, що вони та їхні союзники повинні були “займатися” роботою над “палестинсько-ізраїльським врегулюванням”, а не “втручатися” у росію та надавати Україні військову допомогу.

Популярний російський пропагандист Сергій Мардан відверто заявив, що рф виграє від ескалації на Близькому Сході, тому що світ “на деякий час забуде про Україну і знову займеться гасінням вічного вогню на Близькому Сході”.

В Інституті вивчення війни розповіли про цілі, які ставить перед собою росія.

“Ці наративи кремля вбивають клин у військову підтримку України, та прагнуть деморалізувати українське суспільство, стверджуючи, що Україна втратить міжнародну допомогу. Мета цих заяв також — запевнити російську внутрішню аудиторію, що міжнародна спільнота ігноруватиме військову допомогу Україні”

Аналітики припускають, що події в Ізраїлі можуть вплинути на інформаційне середовище навколо війни в Україні найближчими днями чи тижнями.