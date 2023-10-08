МКІП готує державну цільову програму розвитку та поширення української мови

Відбулась зустріч т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислава Карандєєва з уповноваженим із захисту державної мови Тарасом Кремінем.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

Йшлося про співпрацю в рамках підготовки проєкту Державної цільової програми розвитку та поширення української мови. Її представлять до Дня української писемності та мови.

“Державна програма зміцнить статус української мови, а також дасть можливість створити дієві механізми її захисту й розвитку. Це, зокрема, відкриття мережі курсів з вивчення української мови та багато іншого”, – наголошують у Мінкультури.

Наразі МКІП має постійний діалог з уповноваженим із захисту державної мови щодо шляхів та інструментів популяризації і захисту української мови.