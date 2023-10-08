Окупанти вночі атакували житлові квартали Херсонщини: постраждали 11 людей, серед них – немовля

Уночі, 8 жовтня, окупаційні сили росії здійснили декілька обстрілів населених пунктів у Херсонській області. В результаті обстрілу житлових кварталів постраждали 11 осіб, серед них 9-місячна дитина.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

За його словами очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, вночі росіяни неодноразово гатили по Херсону та особливо по населених пунктах правобережжя. Під вогнем окупантів були житлові квартали.

У стані середньої важкості госпіталізували 27-річну жінку та її 9-місячну доньку. Також серед травмованих – 33-річний медик Червоного Хреста. Чоловік отримав вибухову травму та контузію, його госпіталізували.

Декілька херсонців отримали гостру реакцію на стрес. Це два подружжя – чоловік 67 років і дружина 63 років, чоловік 56 років і дружина 54 роки, А також дві жінки віком 87 і 62 роки. Усіх доправили до лікарні.

На місці медики надали допомогу чоловікам 24 і 34 років.

Під вогнем опинився і Станіслав. Окупанти обстріляли місто з “градів”. Наслідки удару з’ясовуються.

Крім того, унаслідок російської атаки пошкоджені будинки, автівки, газорозподільчі мережі. Деякі снаряди не розірвалися, тож їх ліквідовували рятувальники. Очільник ОВА оприлюднив кадри з наслідками нічної ворожої атаки по Херсону.

“Багатоповерхівки, приватні оселі, машини на стоянці та під будинками, снаряди, що стирчать із землі. Така картина зараз на вулицях Херсона”, – написав він.