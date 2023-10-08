Померла українська співачка та народна артистка Ніна Матвієнко

У віці 75 років покинула цей світ народна артистка України Ніна Матвієнко.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомила її донька Антоніна.

“Мама пішла з життя…”, – написала вона у фейсбук.

Ніна Матвієнко виконала безліч ролей та виконала сотні пісень, подорожуючи з концертами по Україні та світу. Її неповторний голос для багатьох став зразком виконання народних мелодій.

За видатні досягнення та внесок у розвиток української культури в 2006 році президент Віктор Ющенко надав Матвієнко звання “Герой України”.

Довідка

Ніна Матвієнко, велика українська співачка та артистка, народилася у місті Львові. Її музичний талант проявився з самого дитинства, і вже у ранньому віці Ніна влаштовувала концерти для рідних та друзів. Мати, яка сама була музикантом, підтримувала та сприяла розвитку її обдарованості.

Перший великий крок у світ мистецтва Ніна зробила, вступивши до Львівського музичного училища, де вивчала вокал та музику. Після завершення навчання в училищі вона переїхала до Києва, де продовжила свою освіту та почала активно виступати на музичних сценах міста.

У 1970-х роках Ніна Матвієнко стала справжньою сенсацією в українському музичному світі. Її потужний та виразний голос завоював серця мільйонів слухачів. Вона виконувала народні та авторські пісні з глибоким почуттям, що робило її виконання особливо запам’ятовуваним.

За свою кар’єру Ніна Матвієнко випустила безліч альбомів і виконала безліч концертів, не лише в Україні, але й у багатьох країнах світу. Її концерти завжди були великими подіями та збирали тисячі шанувальників.

Однак, Матвієнко була не лише видатною співачкою, але і активною громадянкою. Вона підтримувала різні благодійні ініціативи та брала участь у культурних та громадських заходах для підтримки свого народу.

За видатні заслуги та внесок у розвиток української культури, в 2006 році президент України надав Ніні Матвієнко звання “Герой України”.

Смерть Ніни Матвієнко відзначається як втрата для всього музичного світу, але її музика та спадок залишаться живими серед нас і надалі, нагадуючи про велич і талант цієї неперевершеної артистки.