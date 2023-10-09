Через війну в Україні постраждало 1639 дітей — Офіс генпрокурора

Внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 506 дітей, ще понад 1639 — постраждали.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

“Станом на ранок 9 жовтня 2023 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 506 дітей загинули та понад 1133 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях”, — зазначає Офісу генпрокурора України.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 489, Харківській — 303, Херсонській — 130, Київській — 129, Запорізькій — 99, Миколаївській — 97, Дніпропетровській — 96, Чернігівській — 72, Луганській — 67.

В Офісі генпрокурора зазначили, що, зокрема, протягом минулої доби внаслідок обстрілу м. Костянтинівка Донецької області з боку армії РФ травмована 9-річна дівчинка, а через обстріл окупантами м. Херсон постраждали дві дівчинки 9 та 11 років.