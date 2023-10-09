16-те засідання у форматі «Рамштайн» заплановане на 11 жовтня

У Брюсселі 11 жовтня відбудеться зустріч представників Контактної групи з питань оборони України в форматі “Рамштайн”.

Про це інформує Amazing Ukraine.

“Міністр оборони Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун здійснять поїздку з Вашингтона до Брюсселя, де 11 жовтня вони проведуть зустріч Контактної групи з питань оборони України”, – повідомив представник американського оборонного відомства.

Це буде 16-те засідання в такому форматі “Рамштайн” з квітня 2022 року.

У Пентагоні наголосили, що міністр оборони та голова Об’єднаного комітету начальників штабів приєднаються до міністрів оборони та вищого військового керівництва практично з 50 країн, щоб обговорити нинішню кризу в Україні та подальшу міжнародну підтримку, спрямовану на забезпечення українського народу необхідними засобами для захисту їх суверенної території.

Також було оголошено, що 12 жовтня Ллойд Остін візьме участь у зустрічі міністрів оборони НАТО в штаб-квартирі Альянсу.