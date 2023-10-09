Понад 1,7 тис. об’єктів культурної інфраструктури України постраждали через агресії рф

Внаслідок російської збройної агресії проти України зазнали пошкоджень вже 1702 об’єкти культурної інфраструктури, з них близько третини було зруйновано.

Про це інформує Amazing Ukraine.

“Міністерство культури та інформаційної політики продовжує реєструвати пошкодження об’єктів культурної інфраструктури в Україні внаслідок повномасштабної російської агресії… Пошкоджень завдано 1702 об’єктам культурної інфраструктури”, – повідомляється в пресслужбі міністерства.

Зазначається, що найбільше втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала в Донецькій, Херсонській, Харківській, Київській, Миколаївській, Луганській та Запорізькій областях. Зокрема, загалом постраждали: клубні заклади – 841; бібліотеки – 601; заклади мистецької освіти – 131; музеї та галереї – 99; театри та філармонії – 30.

“Важливо відзначити, що на кінець вересня 2023 року майже вся територія Луганської та значні частини територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей досі перебувають у тимчасовій окупації. Це ускладнює обрахунок точної кількості об’єктів культурної інфраструктури, які постраждали під час бойових дій та окупації”, – зазначається у повідомленні.