Уряд додатково виділив Херсону майже 335 мільйонів гривень

Кабінет Міністрів України призначив додаткові кошти Херсонській обласній адміністрації для ліквідації наслідків підриву греблі Каховської гідроелектростанції, який вчинила російська федерація.

Про це інформує Amazing Ukraine.

Відповідні рішення Уряд України прийняв під час засідання, що відбулося 6 жовтня 2023 року.

“З наближенням зими необхідно прискорити роботи з відновлення систем водопостачання та теплопостачання для мешканців Херсона. Держава забезпечила необхідне фінансування для цих робіт. Загалом, Уряд сьогодні виділив додатково майже 335 мільйонів гривень на відновлення інфраструктури міста, яке постраждало через терористичний акт на Каховській гідроелектростанції”, – заявила Перший віце-прем’єр-міністр України та Міністр економіки України Юлія Свириденко.

З резервного фонду державного бюджету виділять 186,9 мільйонів гривень для відновлення систем водопостачання та теплопостачання у Херсоні, які пошкодилися після підриву греблі Каховської гідроелектростанції Російською Федерацією. З цієї суми: