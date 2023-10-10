Укрзалізниця запровадила “залізничних маршалів” на вокзалах та в поїздах

З 9 жовтня на вокзальних комплексах та в поїздах Укрзалізниці розпочали службу перші маршали залізничної безпеки.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомили в офіційному каналі Укрзалізниці у Telegram.

“Це працівники відомчої воєнізованої охорони товариства, головне завдання яких — контролювати безпекову ситуацію в пасажирських перевезеннях та своєчасно реагувати у разі потреби”, – зазначається у повідомленні.

За інформацією Укрзалізниці, маршали працюють не публічно.

“Тож ні добропорядні громадяни, ні зловмисники не знають про ловців на правопорушників”, – додали у компанії.

Перші маршали Укрзалізниці розпочали свою роботу у вересні, зокрема, вони працюють на одному з популярних західних напрямків, який наразі потребує більшої уваги для гарантування безпеки пасажирів.