Невдовзі запрацює «зерновий коридор» з України через Молдову в Румунію – Володимир Зеленський

У місті Бухарест відбулася зустріч між Президентом України Володимиром Зеленським та Президентом Румунії Клаусом Йоханнісом.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Офіс Президента.

Під час цієї зустрічі глава Української держави зазначив, що це його перше візит у Бухарест з початку повномасштабної війни Росії проти України. Він щиро подякував Клаусу Йоханнісу, його команді та румунському народу за надану життєвоважливу допомогу Україні та її громадянам у цей важкий період.

«Румунія надала Україні і оборонну, і політичну, і дуже важливу гуманітарну та економічну підтримку. Ми вдячні за кожен прояв вашої солідарності й завжди пам’ятатимемо, що у вирішальний момент Румунія не вагаючись обрала Україну», – наголосив Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів із Клаусом Йоханнісом у Бухаресті.

Він відзначив надзвичайно важливе рішення про тренування в Румунії українських льотчиків для F-16 у новоствореному Центрі підготовки пілотів.

«Ми обговорили з паном Президентом, як прискорити таку підготовку, і домовилися, що українські пілоти будуть включені до першої хвилі навчання», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський також поінформував колегу про ситуацію на полі бою й оборонні потреби української армії. За результатами сьогоднішніх переговорів будуть хороші новини щодо артилерії та ППО, зазначив Глава держави.

Президент акцентував, що Росія б’є ракетами й «шахедами» по українській портовій інфраструктурі, тож посилення протиповітряної оборони – ключовий чинник у захисті глобальної продовольчої безпеки, адже це не дозволить перетворити будь-яку частину Чорного моря та Дунайського регіону на «мертву зону» для судноплавства.

«Ми ведемо роботу з різними партнерами, щоб посилити нашу ППО і загалом у країні, і в Одеському регіоні. Обговорили з паном Президентом наші можливі спільні дії для захисту не просто портів, а всього регіону. України, Молдови, Румунії, наших людей», – наголосив він.

Окремо Володимир Зеленський відзначив один зі стратегічних напрямів співпраці в трикутнику Україна – Румунія – Молдова.

«Уже скоро запрацює «зерновий коридор» з України через Молдову в Румунію, і це взірець того, як багато ми можемо зробити разом, що матиме велике значення не лише для нас, а й для Європи та світу загалом», – зауважив Президент.

Глава держави зазначив, що співпраця між Україною, Румунією та Молдовою дає значний стимул для розвитку бізнесу, інфраструктури й робочих місць для наших народів. Він також висловив переконання, що Україна й Молдова стануть членами Європейського Союзу.

«Тож важливо, що Румунія підтримує наші держави на шляху європейської інтеграції», – сказав він.