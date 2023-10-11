Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні на 1 млрд євро

Новий пакет допомоги від Німеччини включає засоби протиповітряної оборони, зокрема додаткову систему Patriot та IRIS-T, які були раніше згадані. Деталі стосовно терміну їхньої доставки в Україну не уточнюються.

Про це інформує Amazing Ukraine.

Крім цього, цей пакет містить 10 танків Leopard 1A5, три додаткові зенітні самохідні установки Gepard, двадцять медичних евакуаційних машин і 15 броньованих автомобілів, які мають надійти в Україну “в наступні кілька тижнів”.

Варто відзначити, що нещодавно виникла суперечка стосовно відмови України від німецьких танків Leopard 1 через їхній поганий стан.

Тим часом Німеччина вже обіцяла передати Україні понад сто танків Leopard 1A5, які були виведені зі складів Бундесверу близько десяти років тому.

Нагадаємо, Україна отримує танки Leopard 1 в рамках військової допомоги в обороні від можливого російського вторгнення. Недавно до України надійшли перші десять таких танків, які були надані Данією, Німеччиною та Нідерландами.