В Україні створили проєкт, присвячений відродженню культурної спадщини Бакоти

В Україні запустили проєкт «Бакота в пошуках затопленої спадщини». Його творці хочуть відродити багатовікову історичну й культурну спадщину Бакотського регіону, знищену радянською владою у 1980-х роках під час будівництва Дністровської ГЕС.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба проєкту.

Проєкт створила громадська організація «Культурний Клуб» за підтримки Українського Культурного Фонду. Партнерами стали ГО ХОМГО «Територія» (фестиваль Respublica) та Староушицька селищна рада.

Нині Бакота — найпопулярніше місце серед туристичних локацій України за результатами пошукових запитів Google. Однак більшість людей навіть не здогадується про трагічну історію цього регіону й те, яка унікальна багатовікова культура ховається під товщею води разом із десятками історичних міст та сіл.

Бакота — велике стародавнє місто, що було столицею Дністровського Пониззя XII — XIII століть. За часів Київської Русі воно слугувало торговим портом на Дністрі, а в епоху Галицько-Волинського князівства стало найважливішим політично-адміністративним центром Поділля. Однак історія міста скінчилася в 1981 році. Тоді, під час будівництва радянською владою Новодністровської ГЕС, Бакоту повністю затопило водою.

Ціною водосховища стали майже 30 затоплених сіл, 16 тисяч гектарів плідних земель, 100 гектарів лісу, безліч переселених мешканців і найголовніше — унікальна багатовікова культурна спадщина регіону.

Проєкт «Бакота в пошуках затопленої спадщини» особливо актуальний саме зараз, коли культурі України загрожує ворожий сусід, який прагне її повністю знищити.

У межах проєкту створили низку культурних продуктів та заходів, а саме: